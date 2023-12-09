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Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam ile yarın sabah saatleri arasında Sinop çevrelerinde görülecek sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
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