Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Ankara
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam ile yarın sabah saatleri arasında Sinop çevrelerinde görülecek sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.