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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yarın ve salı günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 08.08.2021
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve salı günü Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde görülecek yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların 10 Ağustos Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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