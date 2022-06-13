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Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Merve Yıldızalp   | 13.06.2022
Meteorolojiden Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanaklar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli, Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın kuzeyinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.


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