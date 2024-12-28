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Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Efsa Çağla Yavuz  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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