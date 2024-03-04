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Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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