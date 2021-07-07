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Meteorolojiden Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara'nın doğusunda yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Ayşe Erkeç   | 07.07.2021
Meteorolojiden Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusunda hafta başından bu yana aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra tekrar etkisini artıracağı aktarılan açıklamada, yağışların Kocaeli'de yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli'nin Kandıra ve Kartepe ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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