Euro
10.29
Dolar
8.67
BIST 100
1,392.64
Altın
1,791.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Yarın beklenen kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Ayşe Erkeç   | 05.07.2021
Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca yağışların İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevreleri ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Yağışların Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağının tahmin edildiği açıklamada, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu
Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Ailesiyle Kovid-19'u atlatan Serpil hemşire aşılama çalışmalarında fedakarca görev yapıyor
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 aşamasında İstanbul'daki gönüllülere uygulanmaya başlandı
İsrail'de Kovid-19 salgınında son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
'Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı'

'Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı'
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak