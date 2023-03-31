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Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı

Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Meteorolojiden Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli lodos uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, 

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