Dolar
8.45
Euro
9.98
Altın
1,798.15
ETH/USDT
3,323.50
BTC/USDT
45,821.00
BIST 100
1,446.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 08.09.2021
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Kovid-19 karıştırılabiliyor
Kovid-19'un 'Mu' ve diğer varyantlarına karşı en etkili silah tam doz aşı
VLP temelli yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
Sahte aşı kartı veya PCR testi kullananlar ne suçu işliyor, cezası nedir
Prof. Dr. Özkurt: Kurallara uymamak Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını artırıyor

Benzer haberler

Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları ve bazı iller için sağanak uyarısı

Yağışlar ağustosta Türkiye normaline göre yüzde 52 arttı

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde bugün sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde bugün sağanak bekleniyor
Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor