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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Esra Ağaçyetiştiren, Zafer Fatih Beyaz  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren ise İç Anadolu'nun güneyinde beklenen yağışların, Konya'nın kuzey ve batısı ile Aksaray'ın güneyinde kuvvetli yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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