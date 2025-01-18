Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,322.30
BTC/USDT
103,600.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Meteorolojiden Karadeniz için kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı, Sinop'ta ise fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Meteorolojiden Karadeniz için kar yağışı ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojinden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Sinop'un kuzeyinde, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı değerlendiriliyor.

Kuvvetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada
Düzce Belediye Başkanı Özlü: İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, ağır yaralandı
Erciyes'te yarıyıl tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşandı

Benzer haberler

Meteorolojiden Karadeniz için kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz için kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı

Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Türkiye'nin 827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu

Türkiye'nin 827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu
Sinop'ta denize açılan balıkçılar yüzlerce kasa balıkla limana döndü

Sinop'ta denize açılan balıkçılar yüzlerce kasa balıkla limana döndü
Karadeniz'de avlanan balıkçıların güvenli mola alanı Sinop Limanı

Karadeniz'de avlanan balıkçıların güvenli mola alanı Sinop Limanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet