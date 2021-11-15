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Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 15.11.2021
Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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