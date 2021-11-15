Meteorolojiden Karadeniz, Ege ve Marmara için fırtına uyarısı
Meteoroloji tarafından Karadeniz'in batısı, Ege Denizi'nin kuzeyi ve Marmara için fırtına uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.