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Meteorolojiden İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 29.12.2021
Meteorolojiden İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


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