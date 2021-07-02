Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,373.83
Altın
1,783.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Zeynep Rakipoğlu   | 02.07.2021
Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Istanbul

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı

Benzer haberler

Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı
Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Türkiye'nin doğu kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu