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Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde hafta sonu rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İrem Demir  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar sabahından itibaren de İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı
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