Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Sakarya ile Kocaeli'nin kuzeyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte yarın beklenen sağanağa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini arttırması bekleniyor.

Kent genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçeleri Eyüpsultan, Sarıyer ve Beykoz ile doğu ilçeleri Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 25 derece civarına gerileyeceği öngörülüyor.