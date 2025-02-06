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Meteorolojiden İç Anadolu ve çevresi için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi ve çevresindeki bazı iller için yarın kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Betül Bilsel  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Meteorolojiden İç Anadolu ve çevresi için kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışının saat 21.00'e kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

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