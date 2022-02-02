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Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 02.02.2022
Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı