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Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz'de ise fırtına beklendiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, güneyden gelen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece kuzeyi ile zamanla genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Adıyaman çevreleri, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı ile Batman ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde ise yer yer şiddetli (metrekareye 76-100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısında, pazartesi sabah saatlerinde doğusunda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğuda, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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