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Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor.

Şahin Seçen   | 26.08.2021
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Mardin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren 5 günlük süreçte Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ta hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının 39-42 derece civarında seyredeceği ifade edildi.

Diyarbakır ve Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "26-31 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğle saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

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