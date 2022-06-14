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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 14.06.2022
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin, sabah saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.


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