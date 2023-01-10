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Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Batı Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 10.01.2023
Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Antalya, Isparta ve Burdur'da görülecek sağanağın kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların, iç kesimlerde 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ege'nin iç kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanağın ise bugün gece saatlerinden itibaren Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir’in güneydoğusunda kuvvetli, Denizli'nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların başta Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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