Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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