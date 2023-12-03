Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,157.60
BTC/USDT
39,505.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor
Bakan Göktaş: 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Bakan Özhaseki: Kilis'te ay sonuna kadar 1045 deprem konutunu teslim edeceğiz
Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kentin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı

Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinin cesedi bulundu

Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinin cesedi bulundu
İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor

İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet