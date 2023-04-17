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Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Meteorolojiden Edirne, Kırklareli ve Çanakkale için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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