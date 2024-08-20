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Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Meteoroloji'den Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne merkez ve kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek saatlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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