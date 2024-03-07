Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Çığ riskine karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.