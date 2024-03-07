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Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Çığ riskine karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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