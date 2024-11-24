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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde "fırtına", yer yer 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde esecek.

Batı Akdeniz'de devam eden rüzgar ise bugün kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde etkili olacak.

Doğu Akdeniz'de etkili olan rüzgar, bugün bazı yerlerde "fırtına", bazı yerlerde ise "kuvvetli fırtına" şeklinde esecek.

Doğu Karadeniz ve Akdeniz'deki fırtınanın yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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