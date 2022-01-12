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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Karadeniz'de kuvvetli kar yağışına karşı uyarı yapıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.01.2022
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteorolojinin açıklamasına göre, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, zaman karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Trabzon'un doğusu, Rize geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olacağı, kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 santimetre, iç kesimlerde yoğun ve 20-30 santimetre olmak üzere cuma sabahına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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