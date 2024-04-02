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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

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