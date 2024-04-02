Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz’in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.