Dolar
14.83
Euro
16.39
Altın
1,995.48
ETH/USDT
2,590.00
BTC/USDT
39,094.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" devam ediyor Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında, Paris’te gayri resmi AB Liderler Zirvesi başlıyor
logo
Gündem

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.03.2022
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi

Benzer haberler

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz ve Batı Karadeniz'e yönelik uyarı

Beklenen kar yağışı için 'kesintisiz enerji' hazırlığı tamamlandı

İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor
Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor
Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi

Antalya'daki hortum, fırtına ve sağanak, seralara zarar verdi