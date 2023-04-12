Dolar
19.32
Euro
21.18
Altın
2,021.72
ETH/USDT
1,886.60
BTC/USDT
30,161.00
BIST 100
5,193.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
Şanlıurfa'da sağanak sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Benzer haberler

Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı

Suriye’nin kuzeyinde şiddetli yağış etkili oluyor

Malatya ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu

Malatya ve Adıyaman'da sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Konya Ovası'nda çiftçi mart ve nisan yağışlarından memnun

Konya Ovası'nda çiftçi mart ve nisan yağışlarından memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet