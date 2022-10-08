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Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 08.10.2022
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Elazığ'ın doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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