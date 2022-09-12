Dolar
18.24
Euro
18.49
Altın
1,729.66
ETH/USDT
1,741.10
BTC/USDT
22,284.00
BIST 100
3,627.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Merve Yıldızalp   | 12.09.2022
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Mersin'in doğu, Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gök gürültülü sağanaktan dolayı oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fuat Oktay: Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Başkentteki özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri zam istedi
Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Benzer haberler

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Karadeniz'de başarıya ulaşan enerji filosundan Akdeniz'de beklenti yüksek

Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı

Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet