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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Fatma Sevinç Çetin  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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