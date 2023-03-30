Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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