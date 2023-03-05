Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,569.50
BTC/USDT
22,413.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremden etkilenen Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Elazığ ve Kilis için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Mehmet Tosun   | 05.03.2023
Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğnden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtınanın (70-90 kilometre/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi
AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Benzer haberler

Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı

Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı
Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Mehmetçik kırsaldaki depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Belçikalılar kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin yaralarını sarıyor

Belçikalılar kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin yaralarını sarıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet