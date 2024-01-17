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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Kuzey Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Şaduman Türkay  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.


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