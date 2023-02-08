Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinde, doğusunda zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınaların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.