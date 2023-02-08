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Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ege ve Marmara denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 08.02.2023
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinde, doğusunda zamanla genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege'de de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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