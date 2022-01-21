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Meteorolojiden bazı illere yönelik kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Isparta ve Uşak'ta kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 21.01.2022
Meteorolojiden bazı illere yönelik kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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