Meteorolojiden bazı illere yönelik kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bu geceden itibaren Afyonkarahisar, Isparta ve Uşak'ta kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Afyonkarahisar ve Isparta geneli ile Uşak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) olacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.