Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İç Anadolu'nun doğusu ve Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor.
Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.