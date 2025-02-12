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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu ve Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Fatma Sevinç Çetin, Efsa Çağla Yavuz  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzeyi için beklenen yağışların kuvvetli kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 santimetre ve üzeri ilave) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

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