Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

İsmail Hakkı Demir   | 11.07.2021
Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 28, Kars'ta 27 ve Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş, sağlık sisteminin yükünü kısmen hafifletiyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte 387 bin 105 aşı uygulandı
Polonya, Türkiye'den dönenlere karantinayı kaldırıyor

Benzer haberler

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

AK Parti'li Küçük ile yeğenini öldüren 'gri' kategorideki teröriste 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Emre Şahin'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Emre Şahin'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor