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Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ile yarın Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, İç Ege'nin güneyinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Selin Ecrin Şibil   | 06.10.2022
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de, gece saatlerinden itibaren Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Rüzgarın etkisini yarın öğleden sonra kaybedeceğinin tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada fırtına sebebiyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ile direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bu akşam saatlerinden itibaren Denizli, Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar’ın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılan açıklamada, yarın öğleden sonra ise Antalya’nın batısı ile Muğla’nın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Isparta çevreleri ile Konya’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar’ın doğusu, Burdur’un doğusu ile Antalya’nın doğusunda yarın sabah saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiği ifade edilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi.

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