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Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 05.07.2021
Meteoroloji'den bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çarşamba günü de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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