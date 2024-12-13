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Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Dilhan Türker Yıldız  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar, ağaç veya direklerin savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

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