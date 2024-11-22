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Meteorolojiden bazı bölgeler için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Meteorolojiden bazı bölgeler için kar uyarısı

Ankara

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Pazar günü İç Anadolu'nun doğusunda Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat'ta kuvvetli, Sivas'ta ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Elazığ'da kuvvetli, Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi gece saatlerinden sonra ise Çorum çevreleri ile Samsun ve Amasya'nın 600 metre üzeri yükseklerinde kuvvetli, pazar günü ilk saatlerden itibaren Tokat ile Ordu'nun 600 metre üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı, Ordu'nun kıyı kesimleri ile düşük rakımdaki ilçelerinde ise şiddetli sağanak bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon'un batısında şiddetli, Trabzon ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin 600 metre üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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