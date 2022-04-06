Dolar
14.74
Euro
16.09
Altın
1,920.71
ETH/USDT
3,306.10
BTC/USDT
44,878.00
BIST 100
2,327.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller ve bölgeler için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.04.2022
Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden itibaren Çanakkale, Bursa ve Balıkesir'in güneyinde, akşamdan itibaren Ege Bölgesi geneli ile Göller Yöresi, Eskişehir ve Konya çevrelerinde, gece ise Antalya'nın doğusunun yüksekleri, Karaman ve Niğde çevrelerinde rüzgarın güney ile güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege'de akşam, diğer kesimlerde gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusundaki Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ile Kocaeli'nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların yerel şekilde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak

Benzer haberler

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına ve sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Karadeniz ve Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek

Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek
Edirne'de fırtına etkili oluyor

Edirne'de fırtına etkili oluyor
Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı