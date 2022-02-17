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Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.02.2022
Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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