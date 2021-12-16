Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.