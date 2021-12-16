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Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Harun Kutbe   | 16.12.2021
Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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