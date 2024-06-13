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Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara'nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgar, batı ve güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
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