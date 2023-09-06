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Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Neriman Senanur Torun  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
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