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Meteorolojiden Batı Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu'daki 11 il için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Meteorolojiden Batı Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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